На рынке неочищенные орехи стоят 100 рублей за кг.а очищенные -300 руб.за кг.Какие оре??и выгоднее покупать (не считая затрат на очистку орехов),если в кг.Неочищенных орехов в среднем содержится 400 г ядер.

Экономика

На рынке неочищенные орехи стоят 100 рублей за кг.а очищенные -300 руб.за кг.Какие оре??и выгоднее покупать (не считая затрат на очистку орехов),если в кг.Неочищенных орехов в среднем содержится 400 г ядер.

Автор: Гость