На рынке неочищенные орехи стоят 100 рублей за кг.а очищенные -300 руб.за кг.Какие оре??и выгоднее покупать (не считая затрат на очистку орехов),если в кг.Неочищенных орехов в среднем содержится 400 г ядер.

Экономика
На рынке неочищенные орехи стоят 100 рублей за кг.а очищенные -300 руб.за кг.Какие оре??и выгоднее покупать (не считая затрат на очистку орехов),если в кг.Неочищенных орехов в среднем содержится 400 г ядер.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неочищенные т.к. нам нужен кг. т.е. умножаем 400 на 2,5 получается 1000 и тогда это будет стоить 250 рублей . 250<300
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