Какая основная мысль этого текста?
Беларуская мова
Какая основная мысль этого текста?
Ответ(ы):
Гость:
Основная мысль этого текста о занимательном путешествии по городу Минску, которое изложили в книге. Данное изложение будет интересно детям и взрослым. Можно, прочитав книгу, представить , как будто ты сам гулял по городу.
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