Познач речення з кількома рядами однорідних членів, постав розділові знаки. а. Він знову бачив Марічку її миле обличчя її просту і щиру ласкавість чув її голос її співанки . б. Іван доконув у ватру смеріччя поглянув на постол...
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Познач речення з кількома рядами однорідних членів, постав розділові знаки. а. Він знову бачив Марічку її миле обличчя її просту і щиру ласкавість чув її голос її співанки . б. Іван доконув у ватру смеріччя поглянув на постоли обсмикнув сорочку на собі і став до танцю
Ответ(ы):
Гость:
Він знову бачив Марічку:її миле обличчя,її просту і щиру ласкавість,чув її голос,її співанки. Іван докинув у ватру смеріччя, поглянув на постоли,обсмикнув сорочку на собі, і став до танцю(у цьму речені немає головного слова) У першому реченні(головне слова Марічка,однорідні члени.. опис Марічки)
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