Познач речення з кількома рядами однорідних членів, постав розділові знаки. а. Він знову бачив Марічку її миле обличчя її просту і щиру ласкавість чув її голос її співанки . б. Іван доконув у ватру смеріччя поглянув на постол...

Українська мова

Познач речення з кількома рядами однорідних членів, постав розділові знаки. а. Він знову бачив Марічку її миле обличчя її просту і щиру ласкавість чув її голос її співанки . б. Іван доконув у ватру смеріччя поглянув на постоли обсмикнув сорочку на собі і став до танцю

Автор: Гость