Выписать в столбик существительные + глагол. я хожу каждый день в магазин за хлебо?? и кефиром. Вечером я гуляю с собакой, кормлю её колбасой. У меня живёткошка. Я убираю за ней. Даю ей молоко и сметану. У нас во дворе живут пе...
Русский язык
Выписать в столбик существительные + глагол. я хожу каждый день в магазин за хлебо?? и кефиром. Вечером я гуляю с собакой, кормлю её колбасой. У меня живёткошка. Я убираю за ней. Даю ей молоко и сметану. У нас во дворе живут петухи и курицы. Я кормлю их зерном и хлебными крошками. Я еле заставлю себя сесть за уроки. Не люблю открывать дневник. Не люблю делать уборку, заправлять постель, убирать в комнате. Я навожу порядок на своём столе, люблю помогать папе. Люблю варить компот и кисель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хожу в магазин, хожу за хлебом и кефиром,гуляю вечером, гуляю с собакой, кормлю колбасой,даю молоко и сметану,живут во дворе,кормлю зерном и хлебными крошками,сесть за уроки,открывать дневник,делать уборку,заправлять постель,убирать в комнате,навожу порядок, навожу на столе,помогать папе,варить компот и кисель.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Русский язык
Математика
Надо упаковать 86 кубиков в коробки,по 10 штук в каждую.сколько потребуется таких коробок?сколько кубиков останется?