Выписать в столбик существительные + глагол. я хожу каждый день в магазин за хлебо?? и кефиром. Вечером я гуляю с собакой, кормлю её колбасой. У меня живёткошка. Я убираю за ней. Даю ей молоко и сметану. У нас во дворе живут пе...

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Выписать в столбик существительные + глагол. я хожу каждый день в магазин за хлебо?? и кефиром. Вечером я гуляю с собакой, кормлю её колбасой. У меня живёткошка. Я убираю за ней. Даю ей молоко и сметану. У нас во дворе живут петухи и курицы. Я кормлю их зерном и хлебными крошками. Я еле заставлю себя сесть за уроки. Не люблю открывать дневник. Не люблю делать уборку, заправлять постель, убирать в комнате. Я навожу порядок на своём столе, люблю помогать папе. Люблю варить компот и кисель.

Автор: Гость