Какая синтаксическая роль местоимения такой в предложении каждый знает что в пох??де нет ничего вкуснее ТАКОЙ каши подробно показать разбор
Русский язык
Какая синтаксическая роль местоимения такой в предложении каждый знает что в пох??де нет ничего вкуснее ТАКОЙ каши подробно показать разбор
Ответ(ы):
Гость:
Такой - определение, выраженно местоимением. Подчеркиваем волнистой линией.
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