Какая синтаксическая роль местоимения такой в предложении каждый знает что в пох??де нет ничего вкуснее ТАКОЙ каши подробно показать разбор

Русский язык

Какая синтаксическая роль местоимения такой в предложении каждый знает что в пох??де нет ничего вкуснее ТАКОЙ каши подробно показать разбор

Автор: Гость