Алпамыс алты жаска толды оны атка мингизди
Қазақ тiлi
Алпамыс алты жаска толды оны атка мингизди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алпамысу исполнилось 6 лет и его посадили на лошадь
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