Аммиачная селитра + вода напишите пожалуйста уравнение.

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При растворении аммиачной селитры (нитрата аммония) начнется реакция обмена с водой. Молекулярное уравнение: NH₄ NO₃ + H₂O ⇄ NH₄OH + HNO₃ Полное ионное уравнение: NH₄⁺ + NO₃⁻ + H₂O ⇄ NH₄OH + H⁺ + NO₃⁻ Краткое ионное уравнение: NH₄⁺ + H₂O ⇄ NH₄OH + H⁺ Поскольку в результате обменной реакции образуется малодиссоциируещее вещество - гидроксид аммония NH₄OH, то равновесие реакции сдвигается вправо, в сторону продуктов реакции. В таком случае эту обменную реакцию называют гидролизом. В данном случае говорят, что гидролиз "идёт" по катиону (аммония). В растворе накапливаются ионы H⁺, реакция раствора кислая (pH<7)