Преобразуйте предложения ,поставив выделенные сущетвительные и местоимения во м??ожественное число. 1.They have got a CHILD. 2.Do you know THIS PERSON over there? 3.THIS SHOE is too small for me.IT hurts my foot.
Английский язык
Преобразуйте предложения ,поставив выделенные сущетвительные и местоимения во м??ожественное число. 1.They have got a CHILD. 2.Do you know THIS PERSON over there? 3.THIS SHOE is too small for me.IT hurts my foot.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.They have got children. 2.Do you know these people over there? 3.These shoes are too small for me. They hurt my feet.
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