Запишите глаголы в два столбика с разделителями и слитным написанием не
Русский язык
Запишите глаголы в два столбика с разделителями и слитным написанием не
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздельно: не мог, не пошёл, не хотел, не почувствовал, не скрипить - ошибки нет в написании глагола? (не скрипеть, не скрепить), не хочет, не любишь, не преподнесёт, не преследует, не объединять, не съезжать, не льёшь, не был, не жил, не дал. Слитно пишутся глаголы, которые без "не" не употребляются: ненавидеть, нездоровится, неволить, несдобровать, недолюбливает, недоумевает
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