Аналіз вірша люди прекрасні симоненко

Українська література
Аналіз вірша люди прекрасні симоненко
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хмм..... Сейчас подумает.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Найдите В Атласе за 7 класс заливы мира Вот что надо найти-- 1.Бенгальский, Мексиканский, Большой Австралийский, Аляска,Гудзонов,Гвинейский, К...
Ответить
Алгебра
-15/32+0.7 пожалуйстааааа подскажитее
Ответить
Математика
80:5 90:5 60:5 70:2 32:2 42:2 36:2 52:2 45:3 75;3 98:2 92;4
Ответить
Математика
На солянке стоят 10 легковых и грузовых автомобилей. У легкового автомобиля 4 колеса, у грузового 6 колёс, а всего у этих автомобилей 46 колёс. Ско...
Ответить
Математика
Угол АОВ равен 60 градусов. Луч ОС - биссектриса угла АОК, а луч ОК - биссектриса угла ВОС. Найдите величину угла КОС.
Ответить