Аналіз вірша люди прекрасні симоненко
Українська література
Аналіз вірша люди прекрасні симоненко
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Гость:
Хмм..... Сейчас подумает.
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