Найдите В Атласе за 7 класс заливы мира Вот что надо найти-- 1.Бенгальский, Мексиканский, Большой Австралийский, Аляска,Гудзонов,Гвинейский, Карпентария, Сиамский, Калифорнийский, Святого Лаврентия. 2.Филиппинское, Аравийск...
География
Найдите В Атласе за 7 класс заливы мира Вот что надо найти-- 1.Бенгальский, Мексиканский, Большой Австралийский, Аляска,Гудзонов,Гвинейский, Карпентария, Сиамский, Калифорнийский, Святого Лаврентия. 2.Филиппинское, Аравийское, Коралловое,Южно-Китайское, Тасманово, Фиджи, Уэдделла, Карибское, Средиземное, Берингово. ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО НА ЗАВТРА ЕСЛИ НЕТ ТО 2 ПОСТАВЯТ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!:(:(:(!!!!!!!!!!! ДАМ ЗА ЭТО 20 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где мы атлас возьмем за 7 класс?
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