Найдите В Атласе за 7 класс заливы мира Вот что надо найти-- 1.Бенгальский, Мексиканский, Большой Австралийский, Аляска,Гудзонов,Гвинейский, Карпентария, Сиамский, Калифорнийский, Святого Лаврентия. 2.Филиппинское, Аравийск...

География

Найдите В Атласе за 7 класс заливы мира Вот что надо найти-- 1.Бенгальский, Мексиканский, Большой Австралийский, Аляска,Гудзонов,Гвинейский, Карпентария, Сиамский, Калифорнийский, Святого Лаврентия. 2.Филиппинское, Аравийское, Коралловое,Южно-Китайское, Тасманово, Фиджи, Уэдделла, Карибское, Средиземное, Берингово. ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО НА ЗАВТРА ЕСЛИ НЕТ ТО 2 ПОСТАВЯТ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!:(:(:(!!!!!!!!!!! ДАМ ЗА ЭТО 20 БАЛЛОВ

Автор: Гость