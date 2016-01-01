Анатомическая связь органов дыхания с органами кровообращения
Биология
Анатомическая связь органов дыхания с органами кровообращения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обе системы жизнеобеспечивающие. Систему кровообращения можно сравнить с транспортной компанией. А дыхательную и пищеварительную с крупными поставщиками материалов. Весь организм - БОЛЬШАЯ стройка, или огромный комплекс, в котором постоянно идет ремонт.
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