Анатомическая связь органов дыхания с органами кровообращения

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Обе системы жизнеобеспечивающие. Систему кровообращения можно сравнить с транспортной компанией. А дыхательную и пищеварительную с крупными поставщиками материалов. Весь организм - БОЛЬШАЯ стройка, или огромный комплекс, в котором постоянно идет ремонт.