Известно,что f(x)=2x²+3x-1.Докажите,что f(cos x)=3cos x - 2sin² x+1
Алгебра
Известно,что f(x)=2x²+3x-1.Докажите,что f(cos x)=3cos x - 2sin² x+1
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