Яке найбільше число можна закодувати за допомогою 5 бітів
Информатика
Яке найбільше число можна закодувати за допомогою 5 бітів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью 5 битов можно закодировать всего 2^5=32 разных числа. Если считать по порядку начиная от 0, то самым большим числом будет 31.
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