Английский сопоставить вопрос и ответ

Английский язык
Английский сопоставить вопрос и ответ
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Гость:
1.b 2.a 3.e 4.c 5.d 6.g Как-то так )
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