Перепишите, расставляя знаки препинания. Выпишите все словосочетания из предложения, определите их грамматические значения. 1) долг каждой нации выявить перед миром свою национальную сущность. 2) благородный дух и есть богатс...
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Перепишите, расставляя знаки препинания. Выпишите все словосочетания из предложения, определите их грамматические значения. 1) долг каждой нации выявить перед миром свою национальную сущность. 2) благородный дух и есть богатство нации. 3) талантами изменяются успех цивилизации и они же предоставляют столбы истории служат телеграммами от предка и современников к потомству.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долг каждой нации - выявить перед миром свою национальную сущность. благородный дух - и есть богатство нации. талантами изменяются успех цивилизации, и они же предоставляют столбы истории, служат телеграммами от предков и современников к потомству. словосочетания: долг нации выявить перед миром выявить сущность национальную сущность благородный дух богатство нации измеряются талантами измеряются успехом предоставляют столбы столбы истории и т.д
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