Перепишите, расставляя знаки препинания. Выпишите все словосочетания из предложения, определите их грамматические значения. 1) долг каждой нации выявить перед миром свою национальную сущность. 2) благородный дух и есть богатс...

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Перепишите, расставляя знаки препинания. Выпишите все словосочетания из предложения, определите их грамматические значения. 1) долг каждой нации выявить перед миром свою национальную сущность. 2) благородный дух и есть богатство нации. 3) талантами изменяются успех цивилизации и они же предоставляют столбы истории служат телеграммами от предка и современников к потомству.

Автор: Гость