Назовите воздушные массы что зимой преобладают в субтропическом климатическом п??ясе. А)Тропические. Б)Экваториальные. В)Умеренные. Г)муссонные
География
Назовите воздушные массы что зимой преобладают в субтропическом климатическом п??ясе. А)Тропические. Б)Экваториальные. В)Умеренные. Г)муссонные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в умеренном поясе ответ В
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