2 тела движутся на встречу друг к другу . Одно брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с другое вертикально вниз с высоты 105 м со скоростью 15 м/c. Определите места встречи тел

Физика

2 тела движутся на встречу друг к другу . Одно брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с другое вертикально вниз с высоты 105 м со скоростью 15 м/c. Определите места встречи тел

Автор: Гость