2 тела движутся на встречу друг к другу . Одно брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с другое вертикально вниз с высоты 105 м со скоростью 15 м/c. Определите места встречи тел

Физика
2 тела движутся на встречу друг к другу . Одно брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с другое вертикально вниз с высоты 105 м со скоростью 15 м/c. Определите места встречи тел
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Xo1=105 м Vo1=-15 м/с Vo2=20 м/с Xo2=0 X-? уравнения движения X1=105-15t-5t²    X2=20t-5t²    X1=X2-условие встречи  20t-5t²=105-15t-5t²  35t=105  t=3 с время встречи Х2=20*3-5*9=15 м   Х1=105-15*3-5*9=15 м место встречи
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