Скласты реченя з словами жито , писанка , недиля ..
Українська мова
Скласты реченя з словами жито , писанка , недиля ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На полі посіяли жито. В мене долучилась гарна писанка на Великдень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Грамматически правильно ли написано I often wear jeans.I don't wear jeans now.It often rains in autumr.I do not learn English every day.I teach Eng...
Математика
Укажите цент симметрии числового промежутка, если он существует: [-20;0]; (-& бескон??чность;4], (-8;8);(-12;+ & бесконечность.