Трава-морфологические признаки.

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Трава-морфологические признаки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть речи слова травы — имя существительное.Морфологические признаки:Начальная форма: трава (именительный падеж единственного числа);Постоянные признаки: нарицательное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение;Непостоянные признаки: родительный падеж, единственное число.
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