Помогите пожалуйста написать сочинение по 1 из тем выбирите любую : " Тарас Бульба ?? семье и боях" "Тарас -предводитель и товарищ запорожцев " Сыновья Тараса Бульбы " Желатьно с выводом Зарание Спасибо!

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Тарас Бульба – истинный казак. Весь его облик был «создан для бранной тревоги», он «отличался грубой прямотой своего нрава» и больше всего «любил простую жизнь козаков», поэтому Запорожская Сечь является для него настоящим домом, поэтому большую часть времени он проводит там, не торопясь к жене, и именно поэтому тотчас решает ехать на Запорожье после приезда сыновей из Киева домой, чтобы проверить Остапа и Андрия в их верности казачьей службе. Тарас Бульба любит своих детей, как и жена, но не понимает ее, поскольку для него главное – быть настоящим воином, защитником, товарищем, патриотом, а не семьянином, поэтому жена «видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуха».Старый казак считал себя истинным защитником православия и не терпел роскоши и богатства в любом виде. Относясь с недоверием ко всему новому, не любя учение, Тарас понимает необходимость образования в условиях нового времени. Именно с этой целью его сыновья были посланы в киевскую бурсу, где прошли обучение всем наукам. Одинаково сильно любя своих сыновей, старый казак лучше понимает старшего Остапа, для которого так же, как и для отца, главными являются узы товарищества. По мнению Тараса Бульбы: «Нет уз святее товарищества!.. так как породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек». Андрий предал узы товарищества и стал для отца врагом, а Остап до конца остался верен своему долгу, и поэтому Тарас чуть не погубил себя, пытаясь спасти не просто сына, а своего товарища.Жизнь старого казака заканчивается трагически, на костре, но и здесь он ведет себя как истинный герой, заботясь не об облегчении своей участи, а о жизни других казаков: «но не на костер глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты все было видно как на ладони».По силе и мощи Тараса Бульбу можно сопоставить с былинным богатырем, старый казак – само воплощение русской силы, и «разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу».В повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголь охарактеризовал в образе главного персонажа настоящего национального героя. Для писателя самым важным явилась не историческая обоснованность событий, а исполинская сила, богатырство главного героя, желание Тараса Бульбы защищать родину до последней капли крови.