Тек тұрлаулы мүшелерден тұратын қандай сөйлем? А.жайылма В.жалаң С.толымды Д.атаулы Е.сұраулы

Қазақ тiлi
Тек тұрлаулы мүшелерден тұратын қандай сөйлем? А.жайылма В.жалаң С.толымды Д.атаулы Е.сұраулы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тек қана  тұрлаулы мүшелерден тұратын жай  сөйлем жалаң  сөйлем деп аталады.
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