Тек тұрлаулы мүшелерден тұратын қандай сөйлем? А.жайылма В.жалаң С.толымды Д.атаулы Е.сұраулы
Қазақ тiлi
Тек тұрлаулы мүшелерден тұратын қандай сөйлем? А.жайылма В.жалаң С.толымды Д.атаулы Е.сұраулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тек қана тұрлаулы мүшелерден тұратын жай сөйлем жалаң сөйлем деп аталады.
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