(3-15/28x1целая1/6)x2целых 2/19 C решением плес :3
Математика
(3-15/28x1целая1/6)x2целых 2/19 C решением плес :3
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