К "Новым людям" принадлежали: 1) разбогатевшие простолюдины 2) князья церкви, жившие в роскоши 3) дворяне, занимающиеся хозяйством 4) аристократы, сделавшие карьеру при дворе
История
К "Новым людям" принадлежали: 1) разбогатевшие простолюдины 2) князья церкви, жившие в роскоши 3) дворяне, занимающиеся хозяйством 4) аристократы, сделавшие карьеру при дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) или 3), я так думаю.
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