К "Новым людям" принадлежали: 1) разбогатевшие простолюдины 2) князья церкви, жившие в роскоши 3) дворяне, занимающиеся хозяйством 4) аристократы, сделавшие карьеру при дворе

История

К "Новым людям" принадлежали: 1) разбогатевшие простолюдины 2) князья церкви, жившие в роскоши 3) дворяне, занимающиеся хозяйством 4) аристократы, сделавшие карьеру при дворе

Автор: Гость