Аня и Таня договорились встретиться у четвёртого вагона поезда. Аня отчитывает вагоны из головы, а Таня с хвоста состава.Тем не менее они подошли к одному и тому же вагону.Сколько вагонов было в поезде?
Математика
Аня и Таня договорились встретиться у четвёртого вагона поезда. Аня отчитывает вагоны из головы, а Таня с хвоста состава.Тем не менее они подошли к одному и тому же вагону.Сколько вагонов было в поезде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В поезде 7 вагонов. ...
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