Аня и Таня договорились встретиться у четвёртого вагона поезда. Аня отчитывает вагоны из головы, а Таня с хвоста состава.Тем не менее они подошли к одному и тому же вагону.Сколько вагонов было в поезде?

Математика

Аня и Таня договорились встретиться у четвёртого вагона поезда. Аня отчитывает вагоны из головы, а Таня с хвоста состава.Тем не менее они подошли к одному и тому же вагону.Сколько вагонов было в поезде?

Автор: Гость