Почему их так назвали.гремучая змея,вертешейка.
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Почему их так назвали.гремучая змея,вертешейка.
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Гость:
Гремучая змея гремит своим хвостом вертешейка крутит шеей
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