На карте отрезком длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270км какое расстоние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же карте
Математика
На карте отрезком длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270км какое расстоние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же карте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим пропорцию 1,8:27 000 000=2,7 : x 1,8x=27 000 000*2,7 1,8x=72 900 000 x=72 900 000:1,8 x=40 500 000 40 500 000 см=405 км Ответ: 405 км
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