На карте отрезком длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270км какое расстоние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же карте

Математика

На карте отрезком длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270км какое расстоние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же карте

Автор: Гость