В каком городе,стране,поселки когда пишешь уторая выква а

Другие предметы
В каком городе,стране,поселки когда пишешь уторая выква а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саратов Самара Казань Казахстан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Поставьте в отрицательно форму they usually swim in the sea in summer
Ответить
Математика
На карте масштабом 1: 1000000 расстояние между стараниями равно 2,5 см. Каково расстоян??е между станциями на местности?
Ответить
Русский язык
Почему их так назвали.гремучая змея,вертешейка.
Ответить
Математика
Чему равны площади прямоугольников стороы которого равны 6см и 8см 6 дм и 8дм 6дм и8с?? вычесли площади квадратов стороны которого равны 2м 7дм 10см
Ответить
Математика
На карте отрезком длиной 1,8 см изображает расстояние на местности 270км какое расстоние на местности изображает отрезок длиной 2,7 см на этой же к...
Ответить