Антон нашел в лесу белые грибы и подосиновики всего 12 грибов сколько было белых грибов если подосиновиков было 8 штук?

Математика

Антон нашел в лесу белые грибы и подосиновики всего 12 грибов сколько было белых грибов если подосиновиков было 8 штук?

Автор: Гость