Антон нашел в лесу белые грибы и подосиновики всего 12 грибов сколько было белых грибов если подосиновиков было 8 штук?
Математика
Антон нашел в лесу белые грибы и подосиновики всего 12 грибов сколько было белых грибов если подосиновиков было 8 штук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-8=4 гриба( белых) Ответ:4 белых гриба
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