В какой части россии получила преимущественное развитие крестьянская мануфактура

История
В какой части россии получила преимущественное развитие крестьянская мануфактура
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В южной части России на мою память
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