Помогите пожалуйста оставить небольшой рассказик про животных Казахстана. На казахском языке
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста оставить небольшой рассказик про животных Казахстана. На казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казакстанда коптеген жануарлар бар.Олар : керык,арыстан,жолбарыс т.б. Жануарлардын ен куштысы арыстан болып саналады.
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