Вертоліт і літак вилетіли одночасно в протилежних напрямках із різних аєродромів,відстань між ними дорівнює 350 км.Швидкість вертольота 150км/год,а літака-200км/год.Через скільки годин відстань між ними буде 1400км.

Математика

Вертоліт і літак вилетіли одночасно в протилежних напрямках із різних аєродромів,відстань між ними дорівнює 350 км.Швидкість вертольота 150км/год,а літака-200км/год.Через скільки годин відстань між ними буде 1400км.

Автор: Гость