Вертоліт і літак вилетіли одночасно в протилежних напрямках із різних аєродромів,відстань між ними дорівнює 350 км.Швидкість вертольота 150км/год,а літака-200км/год.Через скільки годин відстань між ними буде 1400км.
Математика
Вертоліт і літак вилетіли одночасно в протилежних напрямках із різних аєродромів,відстань між ними дорівнює 350 км.Швидкість вертольота 150км/год,а літака-200км/год.Через скільки годин відстань між ними буде 1400км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1400 -350):(150+200)=1050:350=3часа
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