Решите уравнение 8x-13=-7

Математика
Решите уравнение 8x-13=-7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х= -7+13 8х=6 х=6:8 х=0,75.
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