С выступлением нашим из Урги начались сильны морозы, доходившие до замерзания ртути. Насколько сильны были эти морозы? 1) чуть ниже 0 2) -10 -15 3) -20 -26 4) -27 -35 5) ниже -40

География
С выступлением нашим из Урги начались сильны морозы, доходившие до замерзания ртути. Насколько сильны были эти морозы? 1) чуть ниже 0 2) -10 -15 3) -20 -26 4) -27 -35 5) ниже -40
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура до замерзания ртути 5), -38,83°C если точнее...
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