С выступлением нашим из Урги начались сильны морозы, доходившие до замерзания ртути. Насколько сильны были эти морозы? 1) чуть ниже 0 2) -10 -15 3) -20 -26 4) -27 -35 5) ниже -40

География

С выступлением нашим из Урги начались сильны морозы, доходившие до замерзания ртути. Насколько сильны были эти морозы? 1) чуть ниже 0 2) -10 -15 3) -20 -26 4) -27 -35 5) ниже -40

Автор: Гость