Напишите как сделать домашку
Русский язык
Напишите как сделать домашку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Описательная част текста-это описание подробное животного:Голова маленькая, а клюв огромный, да ещё под ним мошок из кожи висит. глагол ВИСИТ - настоящее время,3 -е, лицо, ед.число, окончание -ИТ слово ПОСМОТРИШЬ- разобрать как часть речи- глагол, в конце учебника есть образец разбора.
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