Напишите как сделать домашку

Гость: Гость:

Описательная част текста-это описание подробное животного:Голова маленькая, а клюв огромный, да ещё под ним мошок из кожи висит. глагол ВИСИТ - настоящее время,3 -е, лицо, ед.число, окончание -ИТ слово ПОСМОТРИШЬ- разобрать как часть речи- глагол, в конце учебника есть образец разбора.