Особенности сервировки стола к ужину
Технология
Особенности сервировки стола к ужину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соответствовать виду обслуживания; 2) соответствовать меню предлагаемых закусок, блюд и напитков; 3) сочетаться с формой стола, цветом скатерти и салфеток, с формой их свертывания, с общим интерьером зала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
С выступлением нашим из Урги начались сильны морозы, доходившие до замерзания ртути. Насколько сильны были эти морозы? 1) чуть ниже 0 2) -10 -...
Русский язык
Қазақ тiлi
Составьте 3 вопроса по этому тексту пожалуйста: Интернет торабын пайдалана отыр??п, үйден шықпай-ақ, көптеген ердерді, қалаларды аралап, мұражай...