В магазине игрушек 92 мяча разложили поровну в 6 маленьких корзин и в 2 большие в каждой маленькой корзине по 7 мячей. сколько мячей в каждой большой корзине?

Математика

В магазине игрушек 92 мяча разложили поровну в 6 маленьких корзин и в 2 большие в каждой маленькой корзине по 7 мячей. сколько мячей в каждой большой корзине?

Автор: Гость