В магазине игрушек 92 мяча разложили поровну в 6 маленьких корзин и в 2 большие в каждой маленькой корзине по 7 мячей. сколько мячей в каждой большой корзине?

Математика
В магазине игрушек 92 мяча разложили поровну в 6 маленьких корзин и в 2 большие в каждой маленькой корзине по 7 мячей. сколько мячей в каждой большой корзине?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 6*7 = 42 шт - всего в маленьких корзинах 2) 92 - 42 = 50 шт - осталось разложить в большие 3) 50 : 2 = 25 шт - лежат в больших корзинах - ОТВЕТ
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