Решить пример 900-400:2=

Математика
Решить пример 900-400:2=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900-400:2=700     Ответ: 700
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