Антонимы к словам опрятный , чистый , аккуратный

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Антонимы к словам опрятный , чистый , аккуратный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неопрятный . 2. грязный 3. неаккуратный
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