Какое проверочное слово ПОГЛЯДИШЬ? Напишите мне надо очень очень срочно Заран??е спасибО!

Русский язык
Какое проверочное слово ПОГЛЯДИШЬ? Напишите мне надо очень очень срочно Заран??е спасибО!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю что нет проверочного слова к "поглядишь" Ну только "Погляди"
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