Можете составить диолог на казахском поже про детских писателей
Қазақ тiлi
Можете составить диолог на казахском поже про детских писателей
Ответ(ы):
Гость:
Ыбырай Алтынсарин қазақ халқын үлкен жетістіктерге жеткізді.Ол қазақ халқының алғашқы мектебін ашты.Сол мектепке шақыру үшін бір тақпақ жазды.Ол тақпақтын аты Кел, балалар, оқылық осы тақпақ арқылы ол қазақ халқына алғашқы мектеп ашты.Келесі қазақтың жазушысы ол Бердібек Соқпақбаев.Ол көп мектептерде мұғалім болып көрді.Содан ол алғашқы балаларға арналған журналды Балдырған журналын жазған. Надеюсь помог.
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