Бетонная стена длиной 1,5 метров, и ширины 0,8 метров,высотой 0,5 метров,имеет массу 1,38 тонн. Определить по этим данным плотность бетона

Физика

Бетонная стена длиной 1,5 метров, и ширины 0,8 метров,высотой 0,5 метров,имеет массу 1,38 тонн. Определить по этим данным плотность бетона

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