Бетонная стена длиной 1,5 метров, и ширины 0,8 метров,высотой 0,5 метров,имеет массу 1,38 тонн. Определить по этим данным плотность бетона
Физика
Бетонная стена длиной 1,5 метров, и ширины 0,8 метров,высотой 0,5 метров,имеет массу 1,38 тонн. Определить по этим данным плотность бетона
Ответ(ы):
Гость:
M=p*V p=m/V V=a*b*c=1.5*0.8*0.5=0.6 м^3 p=1380кг/0,6м^3=2300кг/м^3
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