Петя съел орешков 2 раза меньше,чем Коля и на 2 больше, чем Валя. всего они съели 14ор??шков. сколько орешков съел каждый? Надо условие задачи только
Математика
Петя съел орешков 2 раза меньше,чем Коля и на 2 больше, чем Валя. всего они съели 14ор??шков. сколько орешков съел каждый? Надо условие задачи только
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