Петя съел орешков 2 раза меньше,чем Коля и на 2 больше, чем Валя. всего они съели 14ор??шков. сколько орешков съел каждый? Надо условие задачи только

Математика

Петя съел орешков 2 раза меньше,чем Коля и на 2 больше, чем Валя. всего они съели 14ор??шков. сколько орешков съел каждый? Надо условие задачи только

Автор: Гость