Назовите как можно больше цветов соответствующих тема плоды металы продукты

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Назовите как можно больше цветов соответствующих тема плоды металы продукты
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Ответ(ы):
Гость:
Красный выхцщцлущщсщудулуцу
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