Допустим я сижу в поезде, а за окном встретились два приятеля. нужно описать их встречу ( внешность, поведение)

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Допустим я сижу в поезде, а за окном встретились два приятеля. нужно описать их встречу ( внешность, поведение)

Автор: Гость