Допустим я сижу в поезде, а за окном встретились два приятеля. нужно описать их встречу ( внешность, поведение)

Русский язык
Допустим я сижу в поезде, а за окном встретились два приятеля. нужно описать их встречу ( внешность, поведение)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они будут довольны вас встретить
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