Подобрать по 2 проверочных слова к словам Дорожить, головешка, молотилка, борода, вечерок, веселятся

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Подобрать по 2 проверочных слова к словам Дорожить, головешка, молотилка, борода, вечерок, веселятся
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дорожить- дОрог, дорОже; Головешка- гОловы, голОвушка; Молотилка- мОлот, молОтит; Борода- бОроды, борОдка; Вечерок- вечЕрний, вЕчер; Веселятся- вЕсело, весЕлый
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