Продавала хозяйка на базаре яйца. Первому покупателю продала половину всех яиц и ??щё Пол яйца, второму половину всех оставшихся яиц и ещё пол яйца, третьему тоже половину всех оставшихся яиц и ещ пол яйца. И ничего у нее не ...
Математика
Продавала хозяйка на базаре яйца. Первому покупателю продала половину всех яиц и ??щё Пол яйца, второму половину всех оставшихся яиц и ещё пол яйца, третьему тоже половину всех оставшихся яиц и ещ пол яйца. И ничего у нее не осталось. Всем целые яйца достались. Сколько яиц продала хозяйка Даю очень много баллов
Ответ(ы):
Гость:
Было всего Х яиц. Тогда Х/2+0,5+(Х-х/2-0,5)/2+0,5+10= Х И будет совсем другой ответ Написали много глупых ответов. Поэтому решение дальше такое. х/2+0,5+х/4-0,25+0,5+10=х 10,75=х-х/2-х/4 х/4=10,75 Х=43
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