Продавала хозяйка на базаре яйца. Первому покупателю продала половину всех яиц и ??щё Пол яйца, второму половину всех оставшихся яиц и ещё пол яйца, третьему тоже половину всех оставшихся яиц и ещ пол яйца. И ничего у нее не ...

Математика

Продавала хозяйка на базаре яйца. Первому покупателю продала половину всех яиц и ??щё Пол яйца, второму половину всех оставшихся яиц и ещё пол яйца, третьему тоже половину всех оставшихся яиц и ещ пол яйца. И ничего у нее не осталось. Всем целые яйца достались. Сколько яиц продала хозяйка Даю очень много баллов

Автор: Гость