Разбор слова солнце напишите пж
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Разбор слова солнце напишите пж
Ответ(ы):
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Со-лнце [сонцэ] -2слога, 1-й удар с [с] -согл., твер., пар., глух, парный о [о] -глас, ударн л [-]-звука не обознач. н [н] -согл, твер, пар, звонк, непар ц [ц] -согл, твер, непар, глух, непар е [э] -глас, безудар
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