Найдите словосочетание, где неправильно определено главное слова а) занимает территорию в) обширные пустыни с) поют громко д) поездка в горы е) подготовить доклад обез посмотрите фотку 4 задание

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Найдите словосочетание, где неправильно определено главное слова а) занимает территорию в) обширные пустыни с) поют громко д) поездка в горы е) подготовить доклад обез посмотрите фотку 4 задание
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Подготовить доклад,главное слово - подготовить.
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