Слова которые начинаются и заканчиваются на р
Другие предметы
Слова которые начинаются и заканчиваются на р
Ответ(ы):
Гость:
Радар, рупор, размер, регулятор, репетитор, рокер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
1)Определить класс веществ и дать название LiOH, SO2, H2CO3, MgO, HCI, NaOH. 2)Определите степен?? окисления элементов в данных соединениях. а)...
Биология
Помогите по биологии надо сообщение на тему: значения растения в медицине. Я Не зн??чения что писать
Другие предметы