Слова которые начинаются и заканчиваются на р

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Слова которые начинаются и заканчиваются на р
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Радар, рупор, размер, регулятор, репетитор, рокер 
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